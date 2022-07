Cerveses amb història

Tot moment acaba sent bo per prendre't una cervesa ben freda. Ara a l'estiu, per exemple, quan la calor pica de valent sempre ve de gust refrescar-te amb una bona cervesa. A Pyrénées Andorra disposen d'un gran ventall de cerveses internacionals i si mai has de viatjar cap a un dels països d'on procedeixen les cerveses que ara et presentarem, sempre és un punt a favor, ja que aniràs sobre segur a l'hora de triar la teva cervesa per gaudir d'un bon moment.

Sense moure't de casa i gràcies a Pyrénées Andorra podràs viatjar fins a Itàlia tot assaborint una Birra Moretti, una de les cerveses més venudes a Itàlia i de les més famoses a l'extranger. La Birra Moretti va ser fundada al 1859 per Luigi Moretti a Udine, que en aquell moment encara formava part de l'Imperi Austríac, com a fàbrica de cervesa i gel. Les primeres botelles de Birra Moretti es van posar a la venda al 1860.

Un altre destí europeu on et traslladarà Pyrénées Andorra a través d'una bona cervesa és Escòcia, on va néixer la Brewdog Punk Ipa. Una cervesa IPA que es caracteritza per la seva alta qualitat del llúpol, la planta que dona aroma a la cervesa, a més de la seva característica amargor. Sense dubte, la Brewdog Punk Ipa és una cervesa que també es pot gaudir a través de l'olfacte.

Si viatgem una mica més lluny i marxem fins als Estats Units toparem amb la Miller Genuine Draft, cervesa fundada el 1855 a Milwauke per l'immigrant alemany Frederick Miller. Ell mateix va portar des d'Alemanya un llevat autòcton per elaborar aquesta cervesa de baixa fermentació. La Miller Genuine Draft es caracteritza per ser cervesa de barril embotellada.

I sense moure'ns dels Estats Units, ens arriba també la icònica cervesa Coors. Una lager refrescant elaborada en fred que la converteix en una beguda única i especial. Les seves fases de fermentació, filtrat i embotellat es realitzen a punt de congelació i durant la seva elaboració s'empra la gèlida aigua dels brolladors de les Muntanyes Rocoses.

Totes aquestes opcions les trobaràs a la secció d'alimentació de Pyrénées Andorra i sense moure't del sofà de casa podràs assaborir i gaudir de totes les peculiaritats destacades de les cerveses esmentades.