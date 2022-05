El COA entrega els diplomes olímpics als participants a Tokio, Beijing i FOJE

Escaldes-EngordanyEl Comitè Olímpic Andorrà (COA) va lliurar aquest dijous, a la seu social d'Andbank, els diplomes i pins de participació del CIO als atletes, tècnics i FIS equipment que van participar en els Jocs Olímpics de Tokio i Beijing i al Festival de la Joventut Europea (FOJE) a Vuokatti 2022. A més, també es va entregar els premis econòmics als dos atletes que van participar en aquest festival i que van obtenir un resultat més baix de la vuitena posició.

A l'acte hi van assistir la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva; el secretari d'Estat d'Esports, Justo Ruiz; el sotsdirector general de Banca País d'Andbank, Josep Maria Cabanes; el president del COA, Jaume Martí; i el director del COA, Jordi Orteu, així com membres de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE), de la Federació d'Atletisme, la Federació de Canoe-Caiac i alguns dels esportistes participants en els jocs. Pel que fa als esportistes, dels Jocs Olímpics de Tokio va assistir Mònica Dòria; dels Jocs Olímpics de Beijing, hi va assistir Cande Moreno, Maeva Estevez, Irineu Esteve i Joan Verdú; i quant al Festival de la Joventut Europea hi va assistir Gina del Rio, Iria Medina i Quim Grioche.

Durant l'acte també es va fer el lliurament de dos xecs a les esquiadores Gina del Rio i Iria Medina de 4.500 i 3.000 euros, respectivament, per la classificació aconseguida al festival amb el quart i setè lloc de del Rio i amb el quart lloc de Medina. Els xecs són una recompensa a la feina feta que s'atorga segons els barems que estipula cada Comitè Olímpic Nacional. D'altra banda, la FAE va voler retre homenatge a dues persones de l'equip d'esquí de fons que han donat molt suport tant a l'equip tècnic com als esportistes, com són Calor Zoller i Laura Orgué, els quals han dedicat molt de temps perquè els resultats fossin els millors i han estat un gran referent per a tothom.