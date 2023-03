El col·legi de metges proposa combatre la manca de professionals facilitant els tràmits de residència

Andorra la VellaLa manca de professionals sanitaris a Andorra és una problemàtica que s'espera que s'agreugi en els pròxims anys a causa de la jubilació d'alguns metges. Per revertir la situació, el Col·legi de Metges demana que es facilitin els tràmits per obtenir el permís de residència i treball per compte propi, segons informa RTVA. La presidenta del col·legi, Meritxell Cosan, destaca el fet que els treballadors per compte propi hagin de deixar un dipòsit de 50.000 euros i planteja que s'estudiï que, en el cas dels metges, les condicions siguin diferents, ja que es tracta d'una necessitat de país, amb el fi de crear un incentiu per atreure professionals.