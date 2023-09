Comoditat, protecció i disseny en un sol accessori

Si hi ha alguna peça del nostre vestuari que requereix una atenció acurada, aquesta és el calçat. Unes sabates de vestir o esportives ens han de fer sentir còmodes i a gust. Com diu l'expressió, el calçat ens ha d'anar com un guant a l'hora de portar-lo. Ens agrada lluir de cap a peus, però al calçat li hem d'exigir aspectes, com ara, que subjecti bé el pes i que ens protegeixi en el cas de fer un pas en fals. A més, i tenint en compte que en els pròxims dies les temperatures fresques es faran notar és important que el calçat ens aïlli del fred i de la humitat.

Aquests són alguns dels aspectes a tenir en compte quan anem a comprar sabates i les marques especialitzades en el producte ho apliquen a la perfecció. És el cas de la casa Satorisan que fabrica un calçat en què la qualitat i el confort són dues característiques molt presents. Una firma que s'ha colat, en exclusiva, a la secció de moda home de Pyrénées Andorra, ubicada a la planta baixa del centre comercial.

Una altra de les firmes especialitzades en calçat és l'americana New Balance que sempre ha prioritzat la comoditat en tots els seus productes. Les sabates esportives New Balance es caracteritzen per esmorteir la petjada i inclou elements que potencien l'estabilitat. D'aquí que New Balance sigui unes de les firmes triades per la gran majoria d'esportistes. Ara bé, la firma presenta des d'anys enrere una línia de sabata esportiva més casual que cada vegada agrada a més homes.

Acabarem parlant d'una altra firma americana com Autry. Des de la seva sortida al mercat va convertir-se, ràpidament, en un dels fabricants líders en calçat esportiu específic per les disciplines de tenis, running i bàsquet. Els seus primers models Medalist, amb la bandera dels Estats Units en cada un dels seus exemplars, s'han fet ben visibles avui dia. I és que el seu encant retro s'ha mantingut intacte tot i el pas dels anys.