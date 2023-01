Completa el teu look hivernal

Queda més que demostrat que els accessoris són els que marquen el tret diferencial al nostre look i les ulleres de sol formen part del llistat d'accessoris que ajuden a completar l'outfit del dia. Els professionals en salut visual asseguren que dur ulleres de sol durant l'hivern és igual d'important que a l'estiu. I si vivim en zones de muntanya, com ara a Andorra, encara és més important que ho tinguem en compte. Així que si ets dels qui t'agrada anar a fer l'aperitiu cap a parròquies altes o t'agrada practicar esport en zones centrals del país has de comptar amb una bona protecció visual.

A Iblú, òptica Andorra pots trobar aquelles ulleres de sol que més s'ajustin a les teves necessitats i si t'acostes a la botiga abans del 31 de gener les podràs comprar a un 30% de descompte. Marques tan reconegudes en el sector de l'òptica, com Ray-ban, Carrera, Oakley i Tommy Hilfiger t'ofereix alguns dels seus models a preus molt ajustats.

Aquest model és ideal per a les persones a qui els agrada sortir a correr, per exemple, per zones centrals del país. No obstant, cal remarcar que aquest tipus d'ulleres també s'han fet un lloc dins els estandards de moda.

Els clàssics mai no moren i prova d'això ho trobem amb el model aviador de Ray-ban o les tradicionals de pasta color negre com les de la següent imatge.

I si preferim marcar tendència i complir amb les regles de la moda, la firma de Tommy Hilfiger ofereix més sofisticació i glamur a l'hora de vestir una ullera de sol.

Si vols tenir més informació sobre el perquè és important portar ulleres de sol a l'hivern llegeix aquest article.