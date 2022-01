El compromís mediambiental de construir amb fusta

Andorra La VellaEstudis recents afirmen que fins a un 56% de la contaminació urbana ve dels edificis, i tot just un 13% dels vehicles. Una amenaça silenciosa que només es pot afrontar amb conscienciació i mesures reguladores. Mentre aquestes mesures no arriben, la iniciativa privada ha començat a apostar per projectes urbanísticament responsables i sostenibles.

A Sant Julià de Lòria, el projecte d’edifici singular R15 és pioner al Principat en incorporar la fusta com a element principal, i marcarà un punt d’inflexió en l’urbanisme andorrà com a construcció respectuosa amb l’entorn i el medi ambient. L’ús extensiu de fusta laminada CLT (cross laminated timber ) en estructura, façanes i cobertes permetrà per primer cop al país, en un edifici de sis plantes i més de 15.000 m, recuperar un dels materials més ancestrals usats en la construcció al Pirineu.

Les tradicionals fusta i pedra tornen amb força com una opció permanent en forma de compromís amb el medi ambient. “L’aposta generalitzada per la fusta i la minimització de materials innecessaris, juntament amb la implementació de les directrius del Passive House, fan que les noves construccions siguin sostenibles”, explica l’enginyer Xavier Vila, responsable de gestió del projecte R15. “La fusta laminada és l’únic sistema constructiu amb una petjada de carboni negativa i contribueix de manera decisiva a assolir els objectius mediambientals que com a país ens hem marcat”, destaca Vila.

La sostenibilitat de la fusta fa que cada cop en més països, especialment als del nord d’Europa, aquest material hagi esdevingut arquitectònicament una solució de futur, de la mateixa manera que en el segle XX ho va ser el formigó i en el XIX l’acer. El seu vessant bioclimàtic i l’evolució dels seus derivats han fet de la fusta un element clau en l’urbanisme responsable.

Menys cost energètic

La fusta laminada consumeix en la seva fabricació quatre vegades menys energia que el formigó i 60 vegades menys que el ferro. Al tractar-se d’un material natural és renovable i reciclable -al final de la seva vida útil es pot reutilitzar-. Per la seva naturalesa, presenta una baixa conductivitat tèrmica i en conseqüència és un bon aïllant tèrmic i acústic.