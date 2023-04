El comú de la Massana ven dos edificis d'Arinsal a l'administració central per construir habitatge social

La MassanaEl comú de la Massana ha autoritzat aquest matí la venda de dos edificis propietat seva a l'administració central per construir 40 habitatges a preu assequible, tal com informa RTVA. Els immobles se situen al complex Ribasol, a Arinsal. Estan incomplets i únicament s'utilitzen com a magatzems.

El preu encara no ha transcendit i se sumaran als 147 pisos que ja estan projectats a través de la compra d'hotels i edificis que està fent Govern. L'objectiu és que el parc públic arribi als 300 habitatges a preu assequible.