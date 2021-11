Els comuns demanen una pròrroga de tres mesos per als edificis inacabats

Andorra la VellaEls comuns han acordat demanar una pròrroga de tres mesos al Govern per presentar les llicències d'obres per reprendre l'acabament dels edificis inacabats. Així ho han decidit durant la reunió de cònsols celebrada aquest dimarts a Andorra la Vella, segons ha informat la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, qui ha actuat de portaveu conjuntament amb el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral. La demanda s'ha fet a petició del comú de Canillo, ja que el nou pla d'urbanisme de la parròquia li ha portat un cert retrat i també pel fet que la pandèmia ha limitat certes actuacions, ha indicat Marsol. Cal recordar, que la disposició actual del reglament de construcció estableix un termini de 18 mesos perquè els edificis inacabats s'acabin, i des dels comuns es demanen tres mesos més.

En la mateixa línia, els set comuns també han sol·licitat, a demanda del comú d'Encamp, una modificació de les autoritzacions de construccions de caràcter provisional fora del desenvolupament del pla parcial. De fet, el reglament estableix una sèrie d'usos, i "es vol demanar ampliar aquests usos a centres esportius, recreatius i lúdics tancats", ha exposat Marsol, afegint que fins al moment, el reglament només permet aquest caràcter provisional a l'aire lliure. En ser dues modificacions del reglament, la cònsol d'Andorra la Vella, s'ha mostrat esperançada que el Govern pugui acceptar aquestes dues peticions, i ha assegurat que "no ha de ser complicat".

D'altra banda, en la reunió de cònsols també s'ha tractat el projecte de Cicland. "S'està constatant que és un sistema que funciona força bé a la vall central" però que, en canvi, "a les parròquies altes costa més", ha indicat Marsol. De cara l'any vinent, els comuns han de tornar a fer la concessió i s'està treballant per veure com i qui la farà i també per veure "si trobem alguna solució per impulsar més el transport amb bicicleta" per tirar cap a la sostenibilitat, ha exposat, afegint que si el projecte no funciona, s'han de trobar solucions. En aquest sentit, en algunes parròquies com a Canillo o Ordino, s'ha constat que hi ha molt pocs usuaris del servei i que, per tant, no és efectiu tal com està plantejat com fins ara. "No és evident seguir subvencionant" el projecte, ha manifestat Marsol, remarcant que s'estan buscant alternatives. Per tant, els diferents comuns han de prendre una posició respecte al projecte, ja que a Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria estan més a favor que altres parròquies a tirar endavant el projecte. Tot i que a Andorra la Vella és on hi ha més usuaris, "tampoc és una cosa extraordinària", ha insistit la cònsol major de la capital. Per tant, de cara a la propera reunió de cònsols s'acabarà de decidir el futur del projecte.

Al llarg de la trobada, els representants comunals han decidit nomenar a la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, com a nova vicepresidenta de l'organisme andorrà de cooperació transfronterera de cara al proper any. A més, també s'han nomenat als secretaris d'Ordino i Encamp i a l'interventor de la Massana com a representants comunals a la comissió del registre d'identificació consultiva.

Finalment, en la reunió també han parlat sobre la comissió nacional de la infància i l'adolescència. Així, dins el Pla Nacional de la Infància i l'Adolescència es vol treballar en accions per potenciar la presència i la participació del jovent. Concretament, des del Govern s'han preparat unes enquestes que els comuns han de respondre per marcar les prioritats de cada parròquia, i d'aquí en sortiran les diferents propostes.