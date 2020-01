La concentració de l'ANC Andorra aplega una quinzena de persones

La concentració que l' ANC Andorra havia convocat a la plaça de The Cloud arran de la inhabilitació per part de la Junta Electoral Central (JEC) espanyola del president de la Generalitat, Quim Torra, ha aplegat una quinzena de persones. La presidenta de l’ANC, Roser Gordillo, ha manifestat que ja “suposaven” que no hi hauria molta gent a aquesta convocatòria, tenint en compte que s’ha fet en molt poc temps i que hi ha molta gent del país que és fora. Per aquest motiu, no descarten que amb “mes temps i més ben planificat”, la setmana que ve es pugui fer alguna altra acció. “És un ridícul i una vergonya més per a Espanya”, ha remarcat Gordillo sobre la decisió de la JEC. “No es cansen de fer el ridícul”, ha etzibat.

D’aquesta manera, la presidenta de l'ANC Andorra ha manifestat que tenien “l’esperança” que l'òrgan electoral no prengués aquesta decisió i ha recordat que Torra deia fa uns dies que “ Catalunya tenia la democràcia segrestada”, però ha afegit que no és només Catalunya la que viu aquesta situació sinó que és tota Espanya la que es troba en una “dictadura encoberta”.

Moments abans de la concentració s’ha fet públic que la JEC ha decidit, també, retirar la condició d'eurodiputat a Oriol Junqueras. Sobre aquesta resolució Gordillo ha manifestat que “fan el que volen” i “no respecten” ni el que ha dictat la justícia europea. “El que volen fer és no deixar-lo sortir de la presó”, ha manifestat.

La quinzena de persones concentrades a la plaça de The Cloud s’hi ha estat una estona però no s’ha llegit cap manifest ni s’ha cridat cap consigna. Únicament un dels concentrats duia una estelada.