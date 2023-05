Connectar amb la natura per desconnectar de la violència de gènere

Andorra la VellaEls banys de bosc ajuden a regular els cicles de la son, contribueixen a rebaixar el cortisol o la pressió sanguínia, a més de potenciar el sistema immunològic, entre altres beneficis. Això és el que defensa Josefina Soffia, una de les creadores de Be Forest, una empresa que treballa oferint experiències de salut i benestar a la natura. Argumenta, davant l'escepticisme que aquestes experiències puguin generar, que hi ha evidència científica d'aquests beneficis, tal com ho prova, entre altres, que a Escòcia els metges de capçalera receptin banys de bosc com "una forma de prevenir malalties".

Reflexionant sobre els beneficis d'aquesta pràctica van pensar que podrien ser molt beneficiosos per a dones que han patit violència de gènere. No s'ho van pensar més i van decidir optar a una subvenció del departament de Polítiques d'Igualtat per oferir un programa de deu sessions totalment gratuïtes a les dones. En total hi van prendre part divuit dones i el balanç ha estat tan positiu que ja pensen a fer una segona edició, que podria tenir lloc aquesta tardor.

Be Forest va néixer ara fa un any com una empresa que vol oferir, especialment als turistes, experiències a la natura perquè aquells que ens visiten puguin gaudir d'una proposta diferent de les activitats de muntanya amb què ara compta el país. Es tracta que la gent "pugui gaudir dels beneficis que tenen el cos i la ment quan estan en aquest entorn boscós", destaca Soffia, que incideix en el vessant científic d'aquestes experiències. Veient la bona resposta que tenien entre els visitants, van pensar que podrien oferir aquests banys de bosc a persones que han patit o que han tingut moments dolents a la vida i llavors van arribar a la conclusió d'oferir-ho a les dones víctimes de violència de gènere. Durant aquesta pràctica, Soffia defensa, també, que les dones han pogut treballar l'empatia o la socialització a més de viure "una experiència de relax, de benestar" que ha servit perquè hagin millorat el seu estat d'ànim.

Davant aquesta bona acollida tenen la intenció que aquest any l'experiència es pugui tornar a repetir i que d'aquesta manera les dones puguin gaudir d'un programa gratuït que les pugui ajudar i conviden les dones a informar-se'n al correu info@beforest.org

Després d'un any de vida Soffia valora que el primer estiu els va anar "molt bé" amb moltes persones interessades en la seva proposta sobretot de França i Espanya però també del país. "La gent vol fer coses noves", valora, i destaca la participació de famílies i com aquestes experiències són també molt beneficioses per als infants, que poden desconnectar durant una estona de les pantalles. Ara ja preparen la nova temporada i esperen que també els porti bons fruits.