Correus habilita el servei de cita prèvia a l'oficina d'Andorra la Vella

Andorra la VellaCorreus espanyols ja disposa del servei de cita prèvia a l'oficina central d'Andorra la Vella, de manera que els clients poden escollir dia i hora per a acudir a l'oficina i així evitar temps d'espera.

El servei es pot sol·licitar a través de la web de correus (www.correos.es ), des de l'aplicació mòbil o bé a través de l'oficina virtual de l'entitat. Una vegada seleccionada la data, el sistema generarà un codi que només s'haurà d'introduir a la màquina ubicada a l'oficina per a ser atès de manera immediata.

El sistema, a més, permet discriminar per trams horaris de mínima afluència de persones, de manera que el client pot escollir quin és el moment adequat per tal de ser atès en el moment de l'arribada. De la mateixa manera, també permet que l'usuari avanci o endarrereixi l'hora seleccionada.

A més a més, per a les persones més grans de 65 anys es disposa d'un número d'atenció al client (915 197 197) per tal que puguin demanar cita per via telefònica.