El cost del sou de funcionaris de Govern, comuns i CASS s'apuja un 10%

Andorra la VellaLa pujada generalitzada dels sous dels funcionaris de Govern al voltant d’un deu per cent ha comportat que la despesa de personal s’hagi disparat aquest any. Segons les dades facilitades per Estadística, en el primer trimestre d’aquest any, Govern ha pagat 31,75 milions en sous de funcionaris. Representa un increment del 12,7% respecte als 28,1 milions del primer trimestre del 2022.

L’increment, segons aquestes dades, és molt superior en l’administració central respecte als comuns. Les administracions locals han incrementat la despesa en un 3,3% de mitjana. Si en el primer trimestre del 2022 es van abonar 12,4 milions, en el d’aquest any ha estat de 12,8.

Pel que fa als treballadors de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, l’increment és d’un 7,7%. S’ha passat d’1,4 a 1,5 milions.

La suma de tots els augments fa que la despesa en sous de funcionaris de Govern, comuns i CASS és d’un 9,8%. S’ha passat de 42 a 46 milions d’euros.