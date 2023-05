"La Covid ha sigut un desencadenant i un factor d'empitjorament de les malalties per sensibilització central"

Andorra la VellaLa Fundació Crèdit Andorrà i l'Associació de Malalts Reumàtics, Fibromiàlgics i de la Síndrome de Fatiga Crònica (Amare), han ofert aquest dilluns una conferència per debatre al voltant de les malalties per síndrome de sensibilització central (SSC) i la seva interrelació amb la Covid-19. La ponència, sota el títol ''Covid i malalties per sensibilització central', ha anat a càrrec del doctor Joaquim Fernández Solà, cap de la Unitat de Sensibilització Central de l'Hospital Clínic i catedràtic de Medicina de la Universitat de Barcelona, qui ha posat de manifest com la pandèmia "ha sigut un desencadenant i un factor d'empitjorament en aquest grup de malalties".

L'expert ha explicat que el conjunt de les malalties per sensibilització central s'han integrat en un sol grup "perquè van juntes en el seu desenvolupament". En aquest sentit, ha indicat que es van inicar amb l'aparició de la fibromiàlgia, una malaltia que provoca una sensibilització del dolor, malgrat que "després també s'ha afegit la fatiga crònica, la sensibilitat química, la sensibilitat ambiental i les intoleràncies", per la qual cosa, i per anomenar-les totes elles en conjunt tenint en compte que "tenen una base comuna", s'ha decidit posar-les el nom de sensibilització central.

Fernández Solà també ha manifestat que la pandèmia del SARS-CoV-2 ha modificat aquestes malalties en dos sentits. D'una banda, "el que ens hem trobat és que persones que eren sanes, que no tenien cap fatiga ni cap tipus de dolor, han iniciat alguna d'aquestes malalties després de patir la Covid" i, a més, han vist com aquestes han persistit "com qualsevol malalt amb fatiga crònica, indistintament del seu origen". D'altra banda, també s'ha vist com persones que ja estaven afectades d'una fatiga crònica "empitjoraven amb la Covid", fent els seus símptomes "més intensos i més persistents".

Tanmateix, el ponent ha ressaltat que tot el temps en què s'ha viscut en la fase aguda de la pandèmia ha provocat que aproximadament el 10% de la població mundial hagi cronificat alguns símptomes que se li han aparegut. Així doncs, ha destacat que a qualsevol símptoma que s'allarga més enllà de tres mesos se li anomena "síndrome postcovid" i, precisament, la fatiga crònica, la fibromiàlgia i les malalties de sensibilització central es posicionen dins d'aquest grup.