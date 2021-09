Creix l'interès per les adopcions

Andorra la VellaTot i que la pandèmia ha tingut un impacte directe en la gestió de les adopcions internacionals, la qual cosa s'ha traduït en el fet que en el darrer any no s'ha rebut cap assignació, en els darrers mesos s'està donant un augment de les demandes de primeres visites de famílies o persones interessades en el procés adoptiu, i també un creixement de les consultes relacionades amb l'acompanyament postadoptiu de famílies i infants, tant pel que fa al nombre de persones ateses com a la intensitat de les intervencions, i del servei d'acompanyament i orientació laboral adreçat al col·lectiu de joves. Així ho posen en relleu des del ministeri d'Afers Socials.

D'aquesta manera, i tal com ja s'havia indicat anteriorment, la crisi sanitària causada pel coronavirus ha tingut un impacte en les adopcions internacionals provocant "conseqüències rellevants" tant pel que fa a la gestió i tramitació d'expedients com a les assignacions. Així, tal com s'ha esmentat, no hi ha hagut cap assignació en aquest darrer any i continuen sent dues les famílies que es troben a l'espera de rebre'n una. Des del ministeri destaquen, però, que "l'engranatge del servei especialitzat d'adopcions no s'ha aturat" malgrat han hagut de "reconvertir algunes intervencions presencials" que han passat a fer-se en format telemàtic".

Destaquen que durant la pandèmia el que s'ha viscut és, d'una banda, el fet que els països d'origen han aturat temporalment l'acceptació de nous expedients familiars, la qual cosa ha suposat un alentiment de les comissions i els processos judicials, a l'espera de restablir la normalitat; i per l'altra, hi ha hagut una disminució de demandes de famílies, segurament "conscients de les implicacions que té iniciar un procés d'adopció internacional enmig d'una crisi global", afirmen des d'Afers Socials.

Cal recordar que Andorra té convenis d’adopcions amb la República Dominicana, Colòmbia, Filipines, el Brasil, Eslovàquia, Xile i l’Equador.