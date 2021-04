Creixement estable del nombre de contagis amb 41 casos nous

Andorra la VellaEl Govern ha informat aquest dissabte que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 12.497 persones i es registren un total d’11.770 altes. L'estabilització dels contagis es manté amb 41 positius nous i 607 casos actius -només 4 més que la darrera actualització-.

En aquests moments hi ha 25 persones ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 11 a l’UCI –10 d’elles requereixen ventilació mecànica–. Val a dir que a la planta Covid-19 habilitada al Cedre no hi ha cap ingressat, i que el total de defuncions fins a la data continua en 120 víctimes mortals.

Durant la jornada de divendres van vacunar-se 901 persones, mantenint una mitjana d'un miler de persones al dia. Des de l’inici del Pla de vacunació ja s’han administrat 16.170 dosis. Pel que fa a la població escolar, no hi cap aula sota vigilància activa, ni sota vigilància passiva.