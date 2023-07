El 'criptoinfluencer' Gonzalo Sapiña perd la residència després de la seva detenció per estafa piramidal

Andorra la VellaGovern ha iniciat el tràmit per anul·lar el permís de residència de youtuber de criptomonedes Gonzalo Sapiña Vall, conegut perquè dirigia l'empresa GNZ Trading que oferia cursets d'inversió en criptomonedes. Sapiña i cinc col·laboradors més van ser detinguts en una operació conjunta de la policia, Interpol, Mossos i Guàrdia Civil. Els agents van entrar en la casa d'Andorra que funcionava com a centre neuràlgic dels negocis al voltant de les criptomonedes. Va ser arrestat el gener del 2021. Sapìña va mudar-se a Andorra el 2019 amb la seva parella i vuit col·laboradors.

Govern ha comunicat la decisió a l'influencer. Li ha indicat que "el director del Departament d’Immigració ha iniciat un expedient d’anul·lació de la seva autorització de residència i treball per compte propi, a la vista de les verificacions efectuades". Té vuit dies per veure l'expedient i oposar-se.

Segons les recerques judicials, Sapiña i els seus col·laboradors, presumptament, havien format una estafa piramidal a base d'inversions de persones que reclutaven mitjançant cursos de “Trading” -compravenda a curt termini de productes financers o criptomonedas com el Bitcoin- per xarxes socials que promocionaven gràcies a plataformes com Instagram, on Sapiña comptava amb 90.000 seguidors. Oferien grans rendibilitats en poc temps, un fet que molts seguidors de les “escoles d'inversió” que lideraven els detinguts, ja havien denunciat.

En un dels seus enregistraments assegurava haver guanyat un milió d'euros amb una sola operació (vídeo a continuació). GNZ Academy tenia multitud de crítiques negatives de persones que avisaven de la poca fiabilitat de l'empresa, i fins i tot unes altres la titllaven directament d'estafa. L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) va obrir per la seva part una reclamació que finalment es va tancar sense fruits en el qual molts al·legaven que era impossible recuperar els diners que havien invertit.