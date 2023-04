David Roca renuncia com a cap del servei de traumatologia

Andorra la VellaEls problemes constants en el servei de Traumatologia de l'Hospital han acabat amb la renúncia del doctor David Roca com a cap del servei. El mal ambient s'havia instal·lat en el servei des de feia temps, segons fonts properes al departament, fins i tot amb queixes del temps que s'estava precisant per a algunes intervencions i una relació enrarida entre el responsable del servei i diferents traumatòlegs. Les mateixes fonts han destacat que no s'entenia quan és el moment de la història, amb diferència, on hi ha més especialistes en trauma.

El doctor argentí Mauro Vergara serà el cap del servei en funcions fins que es convoqui la plaça de cap de departament. L'hospital té previst, en breu, fer la convocatòria i les fonts consultades han destacat que hi hauria diferents especialistes que es voldrien presentar. El gran favorit, però, segons les fonts, és Vicent Marot. Aquest trauma andorrà format a França ha estat un dels últims a arribar, però té un predicament important dins del departament. Es farà per concurs, però Marot es veu com una aposta a molt llarg termini per la seva joventut i el seu arrelament a Andorra.