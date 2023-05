Deneguen l'acusat d'apropiar-se fons d'un client Josep Parramon canviar la inhabilitació a suspensió en la condemna

Andorra la VellaJosep Parramon va ser condemnat el 2019 com a autor d’un delicte major d’apropiació indeguda de fons d'un client a divuit mesos de presó condicional i inhabilitació per a l’exercici de l’advocacia per un període de cinc anys. Al 2012, un resident alemany a Catalunya volia crear una societat a Andorra i va avançar a Parramon 108.500 euros. L’alemany, però, va canviar d’opinió pocs dies després de fer arribar els diners al lletrat i va voler recuperar el capital en efectiu. En ser una quantitat superior als 100.000 euros, la legislació de l’època ho impedia. L’única opció era transferir-los a un altre compte i retirar-los a poc a poc. L’alemany assegura que només va rebre de Parramon 15.000 euros i que el lletrat s’hauria quedat els 93.500 euros restant.

El Tribunal Constitucional el gener del 2022 va instar a reduir la pena d’inhabilitació per exercir l’advocacia a 18 mesos. L'advocat de Parramon va demanar que se substituís la pena d'inhabilitació per una de suspensió. El Tribunal Superior ara rebutja la petició perquè els 18 mesos d'inhabilitació ja han passat i per tant no té cap sentit substituir-ho per una altra tipus de sanció.q