El destí de la FAAD, abans de finals d'any

Andorra la VellaLa ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, confia a reconduir l'actual situació de la Federació Andorrana d'Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) abans de finals d'any. "La voluntat és prendre una decisió sobre el futur de la federació al llarg dels pròxims mesos, abans del 2022", assevera. D'aquesta manera, ha mantingut al llarg dels darrers dos mesos diverses reunions amb les entitats que aglutinaven la federació per copsar els motius que els van animar a abandonar-la i poder tornar a tenir un interlocutor únic que es relacioni amb el ministeri. "Es digui FAAD o no, des del ministeri necessitem un interlocutor que pugui defensar les necessitats i drets de les persones amb diversitat funcional i hi puguem treballar de manera unificada", manifesta.

Pallarés no tanca cap porta i afirma que hi ha diverses opcions sobre la taula. Així doncs, exposa que una de les possibilitats és que finalment es dissolgui la federació d'associacions, ja que "potser no s'aguanta formalment i estructuralment", una altra seria crear un nou organisme amb els inputs necessaris perquè totes les entitats "s'hi sentin ben representades", o arribar a un consens i recuperar l'estructura de la FAAD, tot i que assenyala que la decisió final "recau sobre les entitats".

En aquest sentit s'han desenvolupat les converses que ha mantingut la titular de la cartera d'Afers Socials amb les associacions que formaven part de la federació. La ministra comenta que a hores d'ara ja disposa d'una visió de la voluntat de moltes d'elles i considera que el "retorn" està sent positiu, tot i que l'objectiu és dur a terme algunes reunions més per tal d'acabar d'esgrimir les necessitats dels diferents actors implicats. I recorda que a la FAAD encara hi queden dues entitats, l'associació de l'Esclerosi Múltiple (Trana) i l'associació de Malalts Reumàtics, Fibromiàlgies i de la Síndrome de Fatiga Crònica (Amare), tot i que accepta que per seguir mantenint la federació en funcionament és necessari que hi hagi un mínim de tres entitats. "Necessitem una representació de les associacions que treballen d'una manera directa la diversitat funcional i des del ministeri treballem per tornar a unificar els actors i poder treballar plegats", indica Pallarés.

Cal recordar que la FAAD es va constituir l'any 2007 amb la voluntat de garantir els drets de les persones amb diversitat funcional i per millorar-ne la qualitat de vida de les persones i de les seves famílies a través de l'acció unitària, la coordinació, el suport i el servei a les associacions que hi formen part, així com mitjançant l'exercici de representació d'aquest col·lectiu davant els poders públics i les instàncies nacionals i internacionals. Tot i la bona voluntat del projecte i d'haver estat tretze anys treballant braç a braç, la tardor del 2020 van començar a sorgir discrepàncies entre les entitats membres, les quals van derivar en la sortida de la gran majoria d'associacions i deixant la FAAD en una situació complicada que des del ministeri s'intenta revertir.