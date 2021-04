Detinguda amb 200 grams de marihuana

Andorra la VellaLa policia va detenir dissabte al migdia a Andorra la Vella una dona resident de 22 anys que es trobava en possessió de 200 grams de marihuana. A més, tal com informa el cos d'ordre, la dona, que en el moment del control conduïa el vehicle particular, va donar un resultat positiu a la prova de control de consum de tòxics. L'arrest va tenir lloc en el marc d'un control rutinari a la xarxa viària.

D'altra banda, cal destacar que dimecres de la setmana passada va ser detingut a Canillo un home resident de 41 anys per haver maltractat la filla menor d'edat. Tal com informen des del cos d'ordre, l'arrest va tenir lloc cap a dos quarts d'onze del matí i a l'home se l'acusa d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic.

Aquestes són algunes de les deu detencions que la policia va dur a terme al llarg de la setmana passada i entre les quals també cal destacar la d'un home de 58 anys que va ser detingut pels volts de les quatre de la tarda d'aquest diumenge quan conduïa sota els efectes de l'alcohol. L'home, resident, va donar un resultat d'2,57 grams d'alcohol per litre de sang en un control rutinari efectuat pels agents.

Altres cinc persones van ser arrestades, també, per conduir en estat d'embriaguesa i/o sota els efectes de les drogues i, en aquest sentit, també cal destacar l'arrest d'una dona resident de 34 anys que va ser localitzada la matinada de dimarts amb una taxa de 2,54 grams d'alcohol per litre de sang després d'haver patit un accident amb danys materials.

D'altra banda, els agents van detenir dilluns pels volts de les sis de tarda a la frontera del riu Runer un turista de 22 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. L'home es va identificar en un control rutinari de documentació amb un passaport que presentava un seguit d'irregularitats. De fet, els agents van constatar que el suport era autèntic però que el passaport havia estat alterat per canviar-ne la identitat.

També va ser detingut, dissabte, un home no resident de 30 anys per desobediència a una ordre d'expulsió administrativa per un període de dos anys.