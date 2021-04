Detingut a Anyós el turista que hauria intentat atropellar agents de circulació de la Massana

La MassanaLa policia ha confirmat aquest dilluns a la tarda que ha detingut a Anyós el conductor que hauria intentat atropellar aquest matí dos agents de circulació de la Massana. El detingut és un turista de nacionalitat irlandesa de 36 anys d'edat, per bé que algunes fonts parlen de dues detencions, els dos ocupants del vehicle. El Servei de Circulació de la parròquia massanenca ha requerit els serveis del Cos de Policia quan un vehicle d'alta gamma que circulava en sentit prohibit hauria intentat atropellar agents de circulació massanencs, després que aquests haguessin demanat al vehicle que s'aturés i no només hagués fet cas omís a aquesta indicació, sinó que hauria accelerat en direcció a Anyós, on ha estat detingut.