Dos detinguts a Sant Julià de Lòria en una operació antidroga

Sant Julià de LòriaLa policia va detenir aquest dimecres a Sant Julià de Lòria a dos homes de 44 anys en el marc de l'operació antidroga 'Bronx'. Segons informen des del cos d'ordre, se'ls va detenir per un presumpte tràfic d'estupefaents. De fet, arran de l'operació 'Queen' del passat mes de gener, quan es van desmantellar tres importants punts de venda d'estupefaents, la policia va obrir una investigació judicialitzada i tutelada per la batllia especialitzada, envers una presumpta xarxa de tràfic de droga.

Tal com expliquen a través d'un comunicat, les diferents gestions feien sospitar que a Sant Julià de Lòria existien diversos punts de venda al detall de cocaïna. L'operació es va culminar aquest dimecres amb un dispositiu policial coordinat pel grup de delictes contra la salut pública de l'àrea de Policia Judicial i Criminal en què es van efectuar quatre perquisicions, una d'elles en un establiment comercial, i que va donar lloc a la detenció dels dos presumptes traficants. En l'operatiu també hi van participar efectius del Grup d'Intervenció i del Grup de Guies Canins.

En el marc de l'operació es van comissar un total de 32 grams de cocaïna preparats per a la venda, mig quilogram de marihuana i 2.000 euros en bitllets, així com material per confeccionar dosis de cocaïna, bàscules i altres elements. Des del cos policial informen que la investigació continua oberta i que no es descarten noves detencions.