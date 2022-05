Digues-li que l'estimes amb flors

Andorra la VellaMare només n'hi ha una, i Dia de la Mare, també; així que si encara no li tens cap detall per celebrar-li la data, Pyrénées Andorra t'ho posa fàcil. A La Rotonda de la planta baixa de Pyrénées Andorra , just davant les escales de la FNAC, ha preparat diversos formats de rams de flors perquè puguis endur-te'l sense gaires pensaments. Quedaràs bé i la teva mare -segur- estarà feliç.

I si ets més de plantes, també pots pujar a la segona planta, on només entrar al supermercat trobaràs la floristeria de Pyrénéés Andorra . Des de fa uns mesos, aquest espai es va traslladar a la segona planta perquè quedés més integrat i allunyat del servei de restauració.

A la planta baixa, també podràs trobar aquell perfum o crema que li encanta. Qualsevol proposta de perfumeria és un clàssic per quedar bé. Pots comprar-li la colònia que fa servir sempre perquè reposi la que ja se li acaba, o apostar per un nou aire i triar l'opció que consideris més adient amb la personalitat de la teva mare.