Andorra la VellaSegurament penses que la teva és la millor mare del món. I no insistirem a dir-te el contrari. Tots creiem que la nostra mare és la millor, perquè ens ha demostrat amb el seu amor incondicional que sempre farà tot el possible per fer-nos feliços. És per això que, amb motiu del Dia de la Mare el pròxim diumenge, des de Pyrénées Andorra et suggereixen un gran ventall de regals per agrair-li el que fa per tu cada dia.

L'arribada de les noves temporades de primavera-estiu faciliten la selecció de roba, bosses de mà, ulleres, sabates i tota mena d'opcions a la secció moda de dona, repartida entre la planta baixa i la primera planta. A més a més, les darreres novetats editorials de Sant Jordi poden ser una oportunitat perfecta per completar el teu regal i sorprendre-la amb aquell llibre que no va comprar-se el passat 23 d'abril. I si la teva mare és d'aquelles que es tornen boges amb la tecnologia i volen tenir el darrer a les seves mans el darrer dispositiu que ha sortit al mercat, pregunta al personal de la FNAC quin és l'últim 'gadget' que ha arribat a Pyrénées Andorra: iWatchs, tauletes, EarPods o telèfons mòbils poden ser una gran idea.

A la planta baixa, també podràs trobar aquell perfum o crema que li encanta. Qualsevol proposta de perfumeria és un clàssic per quedar bé. Pots comprar-li la colònia que fa servir sempre perquè reposi la que ja se li acaba, o apostar per un nou aire i triar l'opció que consideris més adient amb la personalitat de la teva mare.

No tens idees?

Tot i que una bossa de mà o unes ulleres de sol sempre seran regals perfectes, si necessites ajuda per innovar o perquè no acabes de saber què li podries regalar a la teva mare, Pyrénées Andorra t'assessora amb un servei exclusiu per als seus clients MyPyri (recorda, pots fer-te de MyPyri de manera gratuïta i en només un minut ).

Per a gaudir del servei d'assessorament, només has de clicar a aquest ENLLAÇ i omplir el formulari. El personal de Pyrénées Andorra es posarà en contacte amb tu per trobar el detall indicat pel Dia de la Mare!