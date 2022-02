Les dinàmiques dels consellers marquen la sàtira del judici dels Contrabandistes d'Ordino

OrdinoEl tradicional judici dels Contrabandistes i el posterior caldo han tornat aquest dilluns a la plaça Major d'Ordino després d'un any d'aturada a causa de la irrupció de la pandèmia del coronavirus. El president de l'associació Cultura Popular d'Ordino, Albert Roig, ha posat de manifest la necessitat de recuperar la representació "al seu lloc d'origen amb la gent de la vila i sense les distàncies de seguretat", tot recordant que el 2021, encara que no es va cancel·lar, es va haver de celebrar sobre un escenari, una situació que "va allunyar el caliu del poble i estem molt contents d'haver-la recuperat".

A més, ha manifestat que enguany també s'ha recuperat al tradicional caldo a la plaça del poble i, sobretot, ha ressaltat la tornada del rei Carnestoltes i la seva penjada i cremada, dues activitats que no es duien a terme a la parròquia des de feia 25 anys i que l'entitat n'ha propiciat la seva recuperació.

En referència a les temàtiques satíriques i bromes que s'han pogut escoltar durant la interpretació del judici dels Contrabandistes a Ordino, Roig ha apuntat que s'han centrat, bàsicament, en les dinàmiques comunals relatives a l'assistència dels consellers a les comissions i "si han de perdre la paga o no", ja que "amb la representació de l'Ossa vam cremar la majoria de temes". Tot i això, els assistents també han pogut gaudir dels acudits relacionats amb l'auge de construcció d'habitatges "d'alt standing" i la voluntat del comú de dur a terme un estudi de sostenibilitat urbanística i, com no podia ser d'una altra, les controvèrsies que mantenen amb la parròquia d'Encamp sobre l'origen de les festes tradicionals. A més, també han fet al·lusió a la taxa de tinença de gossos representant als dos bàndols, "aquells que trepitgen tifes cada dos per tres i els que es queixen per haver de pagar si tenen un animal".

El president també ha recordat que, a diferència d'Encamp, els contrabandistes ordinencs no són "paquetaires", sinó que representen turistes gals d'Occitània que porten dies perduts pel Serrat i els membres de les Forces Especials d'Ordino (FEO) els confonen amb malfactors i els jutgen, tot i que, som és tradició, finalment han quedat absolts i tots plegats han celebrat el robatori de les olles i el caldo.