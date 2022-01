Eina en línia per informar dels protocols sanitaris i evitar la saturació de l'atenció primària

Andorra la VellaEl Col·legi Oficial de Metges d'Andorra (COMA) ha habilitat una eina virtual per tal que els ciutadans puguin trobar tota mena d'informació relacionada amb la Covid-19 i actualitzada segons els protocols vigents en cada moment. D'aquesta manera, la plataforma pretén esvair dubtes dels pacients relacionats amb quines proves s'han de fer, quan i en quin indret.

La interfície de la plataforma presenta als usuaris diferents espais on consultar informació. El COMA explica així els passos a seguir en cas d'haver estat contacte d'un positiu; de tenir símptomes de la Covid-19; com identificar-los; quins són els tractaments habituals, i també saber quins són els passos a seguir si es compta amb una prova diagnòstica positiva. Finalment, també incorpora un apartat de preguntes freqüents.

Aquesta pretén ser una eina més per lluitar contra la saturació i el risc de desbordament que es pateix actualment a Andorra a nivell d'atenció primària, segons ha declarat l'entitat. Aquesta forta pressió és deguda a l'aparició de la variant Òmicron, que ja fa unes setmanes que es tradueix en el nombre de nous positius i, conseqüentment, dels casos actius.

La plataforma, per tant, ha de permetre deslliurar els metges de tasques burocràtiques per tal que els ciutadans siguin resposts per l'eina telemàtica. Es pot consultar al web https://www.coma.ad/infocovid.