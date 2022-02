Encamp acull el primer concert del programació de febrer de la Cultura no s'atura amb l'actuació de Pic Negre

EncampLa parròquia d'Encamp enceta la programació musical del mes en curs en el marc de les activitats de la iniciativa la Cultura no s'atura, impulsada pel Govern i que compta amb la col·laboració dels set comuns. Així doncs, per començar a fer boca, aquest dissabte al vespre ha tingut lloc a la Sala de teatre de La Valireta l'actuació del grup musical Pic Negre, formada per T. Becket als teclats, D. Pinheiro a la guitarra, C. Trinidae tocant la bateria, D. Pybus amb el saxòfon i G. Gómez a l'harmònica. El quintet ha interpretat diversos temes brasilenys a ritme jazz, al pur estil bossa nova, que han impregnat tot el públic, una vintena de persones.

Cal recordar que aquest diumenge al Pas de la Casa, a partir de les 12.30 hores, la calidesa de la bossa nova de Green Note, formada per Marta Verdes (veu) i Edu Cabrera (guitarra), contrastarà amb els paisatges nevats de la vila encampadana i el bullici d'esquiadors. L'activitat també es troba emmarcada dintre del programa de la Cultura no s'atura i es tracta d'un vermut musical d'alçada on es pot accedir de manera gratuïta.

A més, la setmana vinent, 12 de febrer, a les 19 hores, la Sala de teatre de La Valireta acull l'espectacle teatral 'Ximpanzé', d'Inevitables Companyia, i que narra la història d'en Marc, un home trans de 42 anys embarassat de vuit mesos, que arriba a la consulta de ginecologia on ha d'aguantar la mirada inquisidora de la resta de pacients. Aquest detonant farà que el protagonista torni a ser aquella nena a qui anomenaven 'marimacho', aquella adolescent que se sentia observada i que odiava els seus pits. Transitarà de nou el moment en el qual va descobrir quina era la seva identitat real i lluitarà amb si mateix per acceptar-se, alhora que farà front al distanciament d'un pare que no el comprèn. Les entrades ja es troben a la venda a un cost de vuit euros.