Encamp inicia la primera de les dotze estades esportives professionals que acollirà entre agost i setembre

EncampEncamp dona el tret de sortida a les pretemporades esportives a les instal·lacions comunals d'Encamp i del Pas de la Casa amb una dotzena d'estades professionals que es desenvoluparan entre els mesos d'agost i setembre. Aquesta llista es complementa amb campus i estades no professionals, i podria acabar d'ampliar-se amb altres equips professionals que encara no han decidit el desplaçament.

La cònsol major encampadana, Laura Mas, ha visitat aquest dimecres el primer dels equips que enceten la temporada, el Chartres Metropole, primer equip de la Liqui Moly starligue francesa d'handbol que, en col·laboració amb la Federació Andorrana d'Handbol, està realitzant la pretemporada al Pas de la Casa. El director executiu del club, Philippe Besson, ha fet entrega d'una samarreta personalitzada al comú durant la recepció i ha agraït, tant a la corporació com a la federació, les facilitats i l'entorn "immillorable" per poder realitzar aquest 'stage' esportiu a Andorra.

Durant el seu parlament, Mas ha explicat que "encetem una nova temporada d'entrenaments professionals, una aposta decidida per posicionar Encamp i el Pas de la Casa com una nova referència en entrenaments d'alçada i destinació de turisme esportiu, com a mesura de dinamització econòmica".

Toni Gerona, entrenador del Chartres Métropole, ha manifestat que "és un plaer estar a Encamp i al Pas de la Casa per preparar la temporada, ja que ens dona la possibilitat de treballar en molt bones condicions, i esperem que sigui la primera de moltes col·laboracions".

El capità de l'equip francès, Morten Viun Troelsem, ha destacat per la seva banda les facilitats durant l''stage' de preparació de la temporada que afronten amb ganes de superar l'anterior.

Entre les dotze estades esportives professionals confirmades per aquest agost i setembre, destaquen les quatre seccions de l'FC Barcelona: l'hoquei patins, que arriba el proper 8 d'agost; el futbol sala, a partir del dia 15; l'handbol, a partir del dia 20, i el bàsquet, que arribarà el proper 24 d'agost.

D'altra banda, el MoraBanc Andorra serà també un dels equips que realitzaran part de l'estada de pretemporada al Pas de la Casa a finals d'agost, així com l'Industrias Santa Coloma de futbol sala, entre altres com el CH Parets o el Mollet.

La cònsol major ha afegit que recentment s'ha tancat un cicle olímpic i han estat diversos els equips i esportistes en diferents disciplines, com per exemple la natació o l'handbol, que varen escollir el Pas de la Casa i Encamp. Mas ha aprofitat per felicitar a tots els esportistes pels mèrits obtinguts (la delegació alemanya de natació, una plata i un bronze, i l'holandesa, una plata) afegint a la felicitació els esportistes andorrans que hi ha participat, Mònica Dòria i Pol Moya.

El comú d'Encamp ha apostat en els darrers anys per promocionar les estades esportives d'elit, en tant que Vila Europea de l'Esport, i com a estratègia de dinamització turística i comercial de la zona aprofitant les instal·lacions esportives i sobretot el factor altitud, clima i paisatge, amb una molt bona repercussió tant per les estades professionals, però també per les estades amateurs o campus de tecnificació, que han suposat un impacte positiu en l'àmbit econòmic i turístic.