Encamp i el Pas reparteixen 2.400 racions d'escudella

EncampEl comú d'Encamp ha repartit aquest diumenge un total de 2.400 racions d'escudella en format 'stop lab' a la vila i al Pas de la Casa. Ho ha informat la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, qui ha manifestat que des de la corporació han decidit mantenir aquesta metodologia tenint en compte la situació sanitària actual provocada per la variant òmicron. "L'any passat vam innovar amb aquest format 'stop lab' i aquest exercici el mantenim per preservar el distanciament i no propagar el virus", ha exposat.

A més, com a novetat i a diferència de l'edició passada, el comú ha habilitat una zona perquè les persones grans puguin passar a recollir la ració caminant. Al mateix espai, també s'ha mantingut la venda de plats i culleres, que aquest any té gravada l'Església de Sant Pere del Pas. Les escudelles s'han distribuït entre les dues poblacions encampadanes, 2.000 a Encamp i 400 al Pas.

Centenars de vehicles han transitat aquest diumenge al migdia per la plaça dels Arinsols per recollir les seves racions d'escudella de Sant Antoni de manera gratuïta. Des del comú han hagut d'iniciar abans de les dotze del migdia el repartiment tenint en compte que les cues de vehicles arribaven al centre de la vila, amb la voluntat "de no col·lapsar el trànsit".

800 racions de vianda a Canillo

El comú de Canillo ha repartit aquest diumenge al migdia prop de 800 racions d’escudella en la tradicional celebració de la Vianda de Sant Antoni. Per segon any, i a causa de les mesures Covid, l’esdeveniment s’ha tornat a celebrar en format sobre rodes. Els ciutadans de la parròquia s’han acostat fins a la plaça Carlemany amb el seu vehicle per recollir la seva ració d’escudella, preparada amb verdura, fideus, gallina, cigrons, peus, mongeta blanca, mandonguilles, bringuera i botifarra negra i blanca, entre d’altres. L’equip del departament de Dinamització Turística i Cultural ha estat l’ànima i l’organitzador del tradicional esdeveniment, i des de ben d’hora a la matinada s’ha posat al capdavant de les olles de gran format per elaborar de forma artesanal la tradicional recepta.