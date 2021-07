Encamp reobre el Pont Tibetà, després de dos anys tancat, per dinamitzar la vall dels Cortals

EncampEl Pont Tibetà dels Cortals d'Encamp tornarà a estar obert al públic a partir d'aquest divendres 9 de juliol, després de dos anys de tancament. Un dels objectius, amb la reforma del pont, és dinamitzar turísticament la zona de la vall dels Cortals, ha explicat el conseller de Turisme i Reactivació, Nino Marot, ja que "s'hi pot accedir des del Funicamp" i a partir d'aquí comencen diferents rutes com la dels orris o la via ferrada dels Clots de l'Aspra.

Durant la visita al nou pont, Marot ha comentat que l'estructura formava part del conjunt dels Cortals d'Aventura i que fa dos "es van detectar deficiències estructurals importants i per seguretat es va haver de tancar". De fet, ha manifestat que la pandèmia ha endarrerit la reforma i la millora del pont, la qual estava prevista per l'any passat. Després de diversos estudis previs d'enginyeria i de contrainformes, s'ha reforçat l'estructura dels dos extrems del pont, s'ha canviat el terra que abans era llistons de fusta per un entramat metàl·lic i també "s'ha reforçat lateralment el pont amb unes xarxes de seguretat".

Cal recordar, que la reforma de la infraestructura ha tingut un cost de 28.700 euros i que a partir de divendres l'accés serà lliure per a tothom i de forma gratuïta, ha destacat Marot, afegint que a la zona "hi ha senyals de senyalització de riscos i de responsabilitat". A banda d'aquesta actuació, enguany el comú també ha invertit 15.000 euros en el rocòdrom dels Cortals. "Hem hagut de reforçar i millorar l'estructura interior, així com els punts exteriors per poder fer l'escalada de forma segura", ha declarat el conseller. El rocòdrom ja es troba també operatiu.

A més, per tal de dinamitzar encara més la zona, des del comú es llençarà durant les properes setmanes un concurs d'idees perquè les empreses puguin aportar nous projectes a desenvolupar a la zona. "El comú disposa de la casa de la Baronia" i també de "50.000 metres quadrats" a la zona, ha explicat Marot, qui ha afegit que també es deixa l'opció a què en terrenys particulars es puguin desenvolupar atractius turístics. "Esperem que amb aquest concurs d'idees ens arribin una sèrie de projectes i productes no tan vistos i que siguin atractius" per sortir una mica del més tradicional, ha remarcat Marot.