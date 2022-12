Enduriment de les penes per conducció temerària i la seva difusió a les xarxes

Andorra la VellaLa polèmica que s'ha viscut al país enguany arran dels vídeos de 'Ferrariman' on, en alguns casos, es penjaven a les xarxes socials vídeos amb una conducció que podia ser entesa com a temerària ha derivat en què avui s'aprovi una modificació del Codi Penal que busca posar fi a això. D'entrada s'ha canviat el concepte de temeritat en la conducció. Fins ara, calia que una persona hagués estat en perill i presentés una denúncia conforme un conductor hauria posat en perill la vida d'algú per com havia portat el cotxe. A partir d'ara no caldrà la denúncia i, per tant, el batlle, amb les proves que tingui, pot determinar que la conducció es considera temerària i la pena s'aplicaria en funció d'aquest supòsit.

El Codi Penal ara inclou que "qui condueixi un vehicle en vies i terrenys que es troben en l’àmbit d’aplicació de la llei reguladora del Codi de la circulació, amb temeritat manifesta, ha de ser castigat amb pena de presó de tres mesos a tres anys i privació del permís de conduir o prohibició per conduir vehicles segons escaigui d’un a sis anys. A més de les penes previstes, s’ha d’imposar una multa de 300 euros a 6.000 euros".

La conducció temerària passa a tenir una pena i una multa molt més greu quan "el conductor hagi fet difusió pública de l’acte de conducció temerària a través de qualsevol mitjà de comunicació social, Internet o altres tecnologies de la informació i la comunicació i quan el conductor faci ostentació de l’incompliment de les normes del codi de circulació.” Aquesta seria la clàusula 'Ferrariman'. I en aquest cas, "les penes de presó seran de sis mesos a tres anys, la de privació del permís de conduir o privació de conduir vehicles, segons escaigui, de dos a sis anys i de multa de 3.000 euros a 60.000 euros". I això també s'aplicarà quan "s’hagi posat en perill concret la vida o la salut de les persones i quan s’hagin causat danys a altres vehicles, o a béns públics o privats".