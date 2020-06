L'FC Andorra i Vicky Jiménez encapçalen les subvencions per a aquest any

Les entitats i federacions esportives rebran aquest any en subvencions un total de 2.914.364 euros, el que suposa una davallada de 513.842 euros respecte de la partida pressupostària inicial, que se situava en els 3.428.206. Aquesta reducció correspon a la bossa solidària que les federacions i entitats han acumulat gràcies a l'anul·lació de competicions i desplaçaments i que s'han adreçat a la lluita contra les despeses generades per la Covid-19. Tot i això, hi ha entitats que aquest any veuran incrementada aquesta subvenció, com és el cas de l'FC Andorra, que passa dels zero als 55.192 euros per donar suport al projecte de creació dels equips base, i la Federació Andorrana de Tennis, que passa dels 85.200 als 134.200 euros, dels quals 75.000 seran per a la jove tennista Vicky Jiménez.

Aquesta aportació a Jiménez, segons la titular de Cultura i Esports, Sílvia Riva, és causada per l'acompanyament en l'àmbit professional que el Govern vol fer a l'esportista després de proclamar-se guanyadora de l'Open d'Austràlia júnior el mes de febrer. Aquests 75.000 euros, per tant, estaran a disposició perquè la tennista "pugui encarar millor les proves que es mantenen" i les vinents, si és que l'evolució sanitària manté la tendència positiva. En total l'increment se situa prop d'un 58% respecte de l'atorgat a la federació de tennis l'any passat.

El secretari d'Estat d'Esports, Justo Ruiz, ha detallat que, enguany, el repartiment de les subvencions s'ha distribuït en blocs. Hi ha aquelles entitats esportives que no han patit cap modificació i, per tant, se'ls continua fent la mateixa aportació que l'any passat. Aquest és el cas del VPC Andorra Rugby (110.000 euros), la Federació Andorrana de Muntanyisme (196.000 euros) i la Federació Andorrana de Patinatge (83.989 euros). Aquest manteniment és a conseqüència que aquests esports no han vist afectades les seves principals competicions pel coronavirus i continuen desenvolupant els projectes presentats.

El darrer bloc correspon a aquelles entitats esportives a les quals s'ha hagut de reajustar la subvenció, que són la gran majoria, a conseqüència dels efectes de la Covid-19. Ruiz ha detallat que aquestes entitats han vist reduïda la seva dotació en una mitjana d'un 18% respecte de l'any passat. Entre aquestes destaca l'Automòbil Club d'Andorra (ACA), que passa dels 47.500 als 26.449 euros; la Federació Andorrana de Karate, que passa dels 37.255 als 17.226 euros; la Federació Andorrana Special Olympics, passant dels 60.000 als 45.000 euros, o l'aportació al Basquet Club d'Andorra, que passa dels 179.914 als 159.798 euros.

Així mateix, Ruiz ha destacat que les tres federacions que no reben cap ajut, com són la Federació Andorrana de Petanca, la Federació Andorrana de Tir o el Comitè Olímpic Andorrà (COA), es deu al fet que "no han entrat la demanda". El secretari d'Estat ha reconegut que hi ha hagut una comunicació fluida amb aquestes entitats i ha recordat que s'habilitarà una segona convocatòria, per valor de 188.842 euros, a la qual es podran acollir.