Escaldes-Engordany impulsa canvis en les ajudes per "arribar a més gent"

Escaldes-EngordanyEl comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat, amb les abstencions de l’oposició, modificacions a les ordinacions per atorgar ajudes a les empreses i autònoms i a les famílies que s’han vist afectades per la pandèmia del SARS-CoV-2. En l’àmbit empresarial s’afegeixen noves bonificacions i també es canvien certs topalls amb la intenció “d’arribar a més gent que l’ordinació passada”, tal com ha comentat el cònsol menor i conseller de Finances, Joaquim Dolsa. En l’àmbit social, s’incrementen les ajudes per a l’alimentació i l’habitatge i s’afegeixen noves prestacions urgents. En total, es destinaran 1,5 milions a les dues tipologies d’ajuts. L’oposició ha celebrat, d’una banda, poder haver dit la seva sobre l’ordinació de les empreses tot i que continuen trobant “certes ambigüitats”, tal com ha manifestat el conseller Jordi Vilanova. Pel que fa a les ajudes socials, Núria Barquín considera que cal donar-los un altre enfocament per evitar duplicitats amb les que ja atorga el Govern.

Així, en l’àmbit social les modificacions respecte de la convocatòria anterior tenen a veure amb la inclusió d’altres necessitats diferents de l’alimentació, com ara la higiene personal, de la llar o els productes per a nadons en l’atorgament d’ajudes; també s’inclouen productes de farmàcia o parafarmàcia que no cobreixi la CASS però que es considerin necessaris; s’han afegit prestacions urgents; i s’han apujat topalls. Així, en alimentació es passa dels 200 euros per família a fins a un màxim de 200 per persona, ja que es considera, tal com ha manifestat la consellera de Gent Gran, Infància i Recursos Humans, Magda Mata, que 200 euros per unitat familiar pot ser just. En habitatge també s’apuja el topall de l'ajuda de 200 euros a un màxim de 500 i s’afegeix la categoria de residències, ja que les persones que viuen en aquest tipus d’allotjament no podien rebre ajudes a l'habitatge.

Des de l’oposició han posat en relleu que ja hi ha “un òrgan responsable” de les ajudes socials, en aquest cas el Govern, i han afegit que malgrat “les ajudes són necessàries” creuen que cal “enfocar-les d’altra manera per no donar les mateixes que dona el Govern”, tal com ha manifestat Barquín, que ha posat sobre la taula la possibilitat que el comú ofereixi, per exemple, feina a les persones que tenen dificultats econòmiques. “No estem en contra de les ajudes”, ha incidit la consellera de l’oposició. Davant aquestes afirmacions, Gili ha destacat que el comú és “la institució més propera” als ciutadans i que per tant si pot donar aquesta ajuda en primer terme, “a les persones se’ls ha de posar fàcil”. A més, ha incidit que hi ha un control sobre les ajudes que s’atorguen i que es garanteix que s’acaben donant “les que són necessàries”. En aquest sentit, Mata ha incidit en el fet que “s’està treballant de manera complementària amb el Govern”. Al seu torn, Gili també ha defensat els canvis que s’han fet ja que a mesura que han anat tenint més experiència amb la primera convocatòria s’ha vist “necessitats que han anat sorgint”.

Pel que fa a les ajudes a les empreses i autònoms, la nova ordinació, segons Dolsa, “repeteix l’esperit de la primera” i experimenta adaptacions tenint en compte que ara el comú ja compta “amb una certa experiència” després de la convocatòria del 2020 en què es van atorgar ajuts per valor de 110.000 euros. Es mantenen les bonificacions per radicació i a les de terrasses s’hi afegeixen les dels rètols anunciadors i les dels guals. Dolsa ha incidit en què des del comú es fa més èmfasi en les empreses més petites. Es manté també la subvenció per a les empreses de guarda i cura d’infants, ja que es considera “un servei essencial” i es mantenen les ajudes per a formacions i digitalització amb un canvi en el topall màxim de l’ajut, que pot arribar fins al 75%. També es canvien els topalls per accedir a les ajudes i així si en l’anterior convocatòria calia acreditar una davallada del volum de negoci del 35% ara es baixa fins al 20%. Dolsa ha defensat que les ajudes per a la digitalització i la formació tenen un doble vessant, "d’una banda ajudar les empreses a assumir certs costos i de l’altra reactivar l’economia”. I també ha defensat que amb aquests canvis s’espera que les ajudes puguin beneficiar més persones.

Vilanova ha destacat el fet que hagin pogut treballar en comissió aquestes modificacions i ha recordat que si bé en l’anterior ordinació hi van votar en contra “per diverses raons”, entre les quals que no havien participat en la redacció del text i que veien certes “ambigüitats” que no els donaven “confort”, ara s’han abstingut perquè al text encara troben “ambigüitats” com que no quedi clar si els beneficiaris són només les empreses de la parròquia o no, o el fet que les empreses de cura d’infants no hagin d’aportar tot un seguit de documentació que abans se’ls demanava. Sobre aquesta darrera qüestió, Dolsa ha posat en relleu que se’ls demana una memòria econòmica i que si s’ha fet aquest pas és per evitar que la gent hagi de lliurar documentació duplicada. En tot cas, ha incidit que hi ha un control sobre les ajudes i en cas de necessitat se’ls podria demanar informació complementària, ha subratllat.

ADN caní

Escaldes-Engordany és una de les parròquies que ha decidit no impulsar l’ADN caní. Davant la carta dels veterinaris posant en dubte l’eficàcia d’aquest sistema Gili ha manifestat que encara els “referma” més en el seu posicionament de no veure “interès” en aquest mètode. Ha recordat que abans d’entrar al comú, però quan ja havien guanyat les eleccions, van demanar a la cònsol sortint, Trini Marín, que no tirés endavant l’edicte que en nom dels comuns Escaldes-Engordany va convocar per a aquest mètode d’identificació. A més, ha recordat que es va demanar que s’analitzés aquesta qüestió i que “no es va fer”. “En cap cas hi havia un posicionament polític de ser diferents als altres quan no vam donar suport a aquest mètode”, ha puntualitzat Gili, que ha afegit que senzillament no veien clara la utilitat del sistema que en altres llocs, com la Seu d’Urgell, no ha funcionat. Ha afegit que potser seria interessant que els comuns que volen impulsar l’ADN caní “revisin” el seu posicionament i ha conclòs que des d’Escaldes es continua apostant per la conscienciació, la informació i “si cal multar als incívics” i que, per aquest motiu, s’ha posat en marxa una campanya que informa els propietaris de gossos sobre les seves obligacions.