Escaldes repartirà més de mil racions d'arròs de muntanya

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany recupera enguany, després d'una aturada de dos anys a causa de la pandèmia del coronavirus, la Festa de la parròquia per celebrar el 44è aniversari de la independència del territori. Ho han explicat aquest dimarts en roda de premsa la cònsol major, Rosa Gili, i el conseller de Vida Cultural, Valentí Closa, qui han manifestat que, tot i que la diada és aquest 14 de juny, l'esdeveniment es durà a terme al llarg del cap de setmana, des de divendres fins al diumenge, i comptarà amb la presència de diverses autoritats històriques d'Escaldes, com els cònsols de mandats passats, i d'actors que van formar part del dinamisme que va impulsar la creació de la setena parròquia al país.

"Estem molt contents de poder anunciar la celebració de la Festa de la parròquia, ja que el comú va arribar quan va esclatar la pandèmia, o al revés, i no havíem pogut gaudir d'un esdeveniment que impulsa l'esperit i la vivència de la parròquia", ha manifestat Gili, qui ha afegit que es tracta d'una celebració "molt important" perquè suposa el moment en el qual "es va concretar el desig de molts ciutadans de la parròquia", per la qual cosa "esperem que sigui una gran jornada amb molta participació". En aquest sentit, Closa ha matisat que el "dinamisme" forma part de l'ADN de la població escaldenca, el qual s'ha pogut veure plasmat en les diferents exposicions que s'han promocionat des del departament cultural, com per exemple la de 'Pioners de l'hoteleria', que mostren que "Escaldes té alguna cosa més enllà de poder gestionar-se administrativament".

El conseller de Vida Cultural també ha estat l'encarregat de desglossar el programa que han elaborat, que s'inicia divendres 17 de juny a les 20 hores amb el concert de la Coral d'Escaldes a l'església de Sant Pere Màrtir i finalitza diumenge dia 19 amb l'actuació de Martha Roquett i Teresina Serra. Les activitats engloben a tots els públics, petits i grans, i, com no podia ser d'una altra manera, també incorporen la tradicional arrossada popular de muntanya amb un total de mil racions i escaig. Els tiquets, que inclouen el plat commemoratiu de la diada, l'arròs de muntanya, el pa, el vi, l'aigua i un gelat, tenen un cost de cinc euros i es poden adquirir al servei de tràmits del comú, a la llar de jubilats, a l'oficina de turisme de la plaça Santa Anna i el mateix dia de l'esdeveniment. Closa també ha exposat que la inversió que la corporació ha destinat a l'organització de la Festa de la parròquia és de 25.000 euros.

Gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror

La mandatària escaldenca, qüestionada per les declaracions efectuades pel cònsol major de Sant Julià de Lòria en relació amb la gestió conjunta de la vall del Madriu-Perafita-Claror, que l'aprovació de l'ordinació depèn de la resta de comuns, tot considerant que "escaldes no s'ha tancat en banda en cap moment" i recordant que són "ells qui no han donat resposta a l'informe que els vam trametre fa mesos". Així doncs, ha reiterat que la parròquia "té sobirania per decidir que es fa al seu territori de la vall del Madriu" i ha assenyalat que la problemàtica, a parer seu, és que "l'ordinació que van aprovar la resta de corporacions dona a entendre que la Comissió de gestió està per sobre de la decisió de cada administració", quan, ha recordat, al pla de gestió hi figura que cada territori "pot desenvolupar la seva activitat a la vall", exceptuant les zones tripartides i les indivises.