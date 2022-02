Espot, Benazet, Marsol i Carine Montaner, protagonistes del Carnaval d'Encamp

EncampCom no podia ser d'una altra manera, la sàtira ha estat el principal protagonista de l'inici de les festes de Carnaval a Encamp i la penjada de Sa Majestat Carnestoltes, la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol al bell mig de l'avinguda François Mitterrand. Els membres de la comissió de festes de la parròquia han fet tornar l'alegria i la festa, gràcies a la millora de la situació sanitària a causa de la pandèmia, i han omplert la plaça del Consell General de rialles, pólvora i humor.

D'aquesta manera, els joves encampadans han recreat un "vacunòdrom" amb el protagonisme d'autoritats tan rellevant com el cap del Govern, Xavier Espot, i el ministre de Salut, Joan Martínez, que han estat els encarregats de donar continuïtat i dinamisme a la jornada d'aquest dissabte, a més de la presència de polítics rellevants del comú, com la cònsol major, Laura Mas, i el conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, i de l'actualitat del país i internacionals, com la consellera no adscrita Carine Montaner, el conseller socialdemòcrata, Pere López, l'antic rei d'Espanya, Juan Carlos de Borbon, i altres com Iñigo Errejón i el Copríncep Episcopal, Joan Enric Vives.

Entre els gags més destacats, s'ha fet burla de la situació provocada per la pandèmia i de la campanya de vacunació, així com de qüestions relatives al dia a dia polític, per exemple la retirada de la mitja hora gratuïta als aparcaments comunals d'Andorra la Vella, l'estat de les llambordes d'Encamp, les manifestacions en contra de la vacunació, el discurs del partit Socialdemòcrata durant el debat d'orientació política i l'error amb la bandera republicana el dia de la Hispanitat.

Tant la Mas com Cruz han celebrat la recuperació als carrers de la vila del Carnaval i han indicat que es tracta d'una festivitat molt important per la parròquia. "Molt contents per la rebuda de la població, la gent tenia moltes ganes", ha dit. En relació amb la paròdia escenificada pels membres de comissió, ha asseverat que "aquesta és l'essència de la comissió de festes, fer una sàtira política del que passa d'un any per l'altre i nosaltres sempre en som els protagonistes", ha indicat, i ha afegit que "el pare de cònsol de la capital va ser un dels promotors del Carnaval d'Encamp".

Les festes a la vila encampadana continuen aquesta tarda amb la desfilada de carrosses i la festa al vespre. Dilluns se celebrarà el tradicional judici dels contrabandistes i dimarts l'operació i la cremada del Carnestoltes.