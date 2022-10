Exili de metges del Pirineu català a França perquè els ofereixen millors condicions

Andorra la VellaEls metges del Pirineu català estan anant-se'n cap a França perquè les condicions que els ofereixen, pel que fa al salari, són molt millors. Al país gal poden cobrar uns 3.000 euros setmanals. Aquest fet provoca que molts se'n vagin i que, per tant, els territoris catalans del nord quedin desproveïts de metges pel greuge comparatiu. Un d'ells és JuanjoArmendáriz, que ha treballat tota la vida entre la Seu d'Urgell, Andorra i Puigcerdà. En el seu cas va mudar-se a Bourg-Madam. Va instal·lar-se, va muntar una consulta i va iniciar un nou projecte professional. Treballa quatre dies a la setmana i atén fins a 20 pacients al dia. El sistema a França és diferent, ja que poden decidir quantes hores treballar al dia i hi ha casos on es poden sobrepassar els 8.000 euros mensuals segons el volum de treball que decideixin adoptar. Un metge a Catalunya pot cobrar uns 3.000 euros.