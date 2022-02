Una experiència de superació personal i un homenatge a Sergi Mingote, tret de sortida del Cicle de cinema de muntanya i viatges

OrdinoL'esport en la vida de l'andorrà d'origen gallec, Gonzalo Fernández, juntament amb un homenatge a l'alpinista Sergi Mingote, han centrat la primera projecció del Cicle de cinema de muntanya i viatges que s'ha iniciat aquest dimarts a les 21 hores a l'Auditori Nacional d'Andorra a Ordino. Sota el nom 'Gasherbrum II, més que un vuit mil', Fernández fa un repàs dels últims anys de la seva vida en l'esport, ja sigui en l'alpinisme amb l'expedició que va fer el passat estiu al Gasherbrum II com també amb viatges de dos i tres mesos en autosuficiència en bicicleta. A més, la projecció també ha servit per mostrar la història personal de superació de Fernández, qui amb 18 anys i arran de la mort de la seva mare, va començar "a fer més activitat d'aventura" i viatges en autosuficiència en solitari.

Així ha estat l'obertura del Cicle de cinema de muntanya i viatges

L'expedició al Gasherbrum II es va finançar per micromecenatge, juntament amb tot un equip, amb la companyia de Lluís Cortadelles. Fernández ha comentat que aquest ha estat l'únic 8.000 que ha fet, i ha recordat, que tot i ser un cim amb una taxa de mortalitat baixa, és "una muntanya on no va gaire gent, ja que es requereix una certa experiència". A més, també va fer el cim sense xerpes ni oxigen. Tot i així, Fernández ha fet diferents cims de 7.000 i 6.000 metres.

A banda, el documental també mostra l'homenatge que Fernández i Cortadelles van fer a Sergi Mingote, alpinista que va morir al K2. De fet, Fernández ha explicat que ell va fer el cim amb unes botes de Mingote. D'aquesta manera, al final del projecte van anar al camp base del K2 per anar fins al memorial de Sergi Mingote, on van posar una placa. "Va ser un moment molt emotiu", ha indicat. Pel que fa al cicle, és la primera vegada que Fernández hi participa com a ponent. "Mai he anat a presentar cap proposta o cap reportatge meu" i "em fa molta il·lusió perquè són molts anys fent expedicions", ha expressat, afegint que se li ha fet estrany estar a l'altre costat, acostumat a anar a veure les projeccions com a públic. Aquesta sessió ha estat possible gràcies al suport i al patrocini de Viladomat Esports.

Cal recordar que el cicle l'organitza conjuntament el comú d'Ordino i el de La Massana i enguany hi ha programades un total de sis sessions, tres de les quals seran a l'Auditori Nacional i les altres tres al teatre de les Fontetes. La següent projecció serà el dimecres 16 de febrer també a Ordino sota el títol 'Kayac no limits'. En aquest canvi de la muntanya pel mar, els assistents podran descobrir l'aventura d'un jove gironí amb discapacitat visual i física que va fer una expedició de tretze dies al voltant de l'illa de Menorca.