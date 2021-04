La FAE tanca la temporada d’esquí alpí amb la disputa del 90% de les curses del calendari

Escaldes-EngordanyTot i que en un primer moment la FAE afrontava la temporada 2020-2021 d'esquí alpí amb una gran incertesa a causa de la pandèmia, els professionals de la federació andorrana han pogut disputar finalment el 90% de les curses fixades al calendari. Així ho ha explicat aquest dijous el president de la FAE, Josep Pintat, durant la roda de premsa de balanç de la temporada, on ha assegurat que "'a priori', pensàvem que no esquiaríem". "No ha estat fàcil per les dificultats i els canvis constants que ens hem trobat en les restriccions de cada país", ha dit, "però el balanç que fem de les curses és molt positiu". Precisament, el responsable de la FAE ha agraït el suport de les institucions i dels dominis esquiables, que gràcies a l'esforç dels darrers mesos han fet possible pal·liar de manera significativa els efectes de la crisi en el món de la neu.

Per la seva banda, el director esportiu de la secció d'esquí alpí de la federació, Max Tissot, ha declarat que "a nivell global, tinc el sentiment que s'ha fet una bona temporada", ja que "tothom ha hagut d'adaptar-se per dur a terme el projecte i lluitar pels objectius fixats". Així mateix, ha assegurat haver registrat un nombre "correcte" pel que fa al volum de dies d'esquí, afavorint així la creació "de més sinergies" entre els grups d'esquiadors. A més, ha reconegut la tasca duta a terme per part dels preparadors físics i els grups tècnics, tant en categoria femenina com masculina, que han contribuït a "aportar als corredors un nivell de qualitat superior".

Pel que fa als resultats dels corredors, s'han millorat els obtinguts al circuit de Copa d'Europa respecte dels registrats la temporada anterior. Tot i la darrera lesió rellevant de Joan Verdú, que el va obligar a superar una rehabilitació de vuit mesos, el corredor va assolir un 5è lloc en la Copa d'Europa gegant i va tancar la temporada en el 26è lloc del rànquing general de gegant. "Després d'una bona preparació i un bon treball físic i de rehabilitació vaig començar a tenir bones sensacions que m'han portat a registrar bons resultats a Copa d'Europa", ha dit.

La Cande Moreno, però, "no va acabar de solucionar els seus problemes d'esquena", els quals s'està tractant, per la qual cosa es va veure obligada a abandonar la temporada. "El 16 de gener vaig decidir donar per finalitzada la meva temporada perquè no podia seguir i creia que era més important poder estar al 100% físicament i resoldre el problema d'esquena", ha declarat.

En el cas de Mimi Gutiérrez, que ha disputat la seva darrera temporada després d'anunciar que es retira, va registrar dos top-25 i Carla Mijares va marcar els seus primers punts en Copa d'Europa d'eslàlom, amb una 28a posició. Àlex Rius i Àxel Esteve també ha tancat una temporada favorable quedant-se ben a prop d'entrar al top-30 i Xavi Cornella va participar en les primeres Copes d'Europa de la seva carrera.

En la categoria júnior, els corredors han continuat pujant regularment als podis de curses internacionals. En aquest sentit, Xavi Cornella va arribar a la 16a posició en el Campionat del Món júnior i quatre joves corredors van aconseguir entrar en el top-50 mundial en la seva categoria, mentre que altres dos "s'han quedat a les portes del top-60".