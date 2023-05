La Federació Catalana de Ciclisme demana que s'agiliti la Justícia per la mort de Marc Pimienta

CornudellaUnes 300 persones, entre ciclistes i vianants, s’han concentrat aquest diumenge a Cornudella de Montsant per homenatjar l’home de 61 anys que va ser atropellat mortalment dissabte passat per un conductor begut que va fugir. En aquest context, segons InfoCamp de Tarragona, la Federació Catalana de Ciclisme exigeix l’agilització de la justícia per mitigar “el patiment de les famílies” i l’enduriment de les penes en accidents viaris en què els infractors no socorrin la víctima. El club ciclista del poble ha fet una marxa lenta fins al punt quilomètric 44,4 de la C-242, on es va produir el sinistre. S’ha fet un minut de silenci i s’ha dipositat un ram de flors als peus d’una bicicleta blanca que recorda el ciclista. El conductor és a presó provisional sense fiança.