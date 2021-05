Fins a 350 alumnes escaldencs participaran en la Setmana del medi ambient que organitza el comú

Escaldes-EngordanyFins a 350 alumnes de les escoles d'Escaldes-Engordany prendran part la setmana que ve en un seguit d'activitats que el comú ha organitzat amb motiu del Dia mundial del medi ambient, que se celebra el 5 de juny. Tal com ha explicat la consellera de Medi Ambient del comú escaldenc, Cèlia Vendrell, és el desè any que la parròquia commemora aquesta jornada i per tant s'ha apostat per continuar amb aquesta celebració que incideix en la preservació del medi ambient. La corporació comunal ha organitzat, entre dilluns i divendres que ve, tres propostes adreçades a infants d'entre els cinc i els dotze anys.

Així, els alumnes de primera ensenyança de les escoles andorrana i francesa i la Sagrada Família podran gaudir d'un taller de jardineria, una excursió al Solà d'Engordany i un circuit d'orientació i un taller sobre reciclatge. "Es tracta d'unes activitats en què volem que els nens siguin actors actius", ha dit Vendrell. Així, a través del de la jardinera, pensat en els més petits i en el qual prendran part 100 alumnes al llarg de la setmana, els infants podran plantar plantes i conèixer com es pot fer la seva cura sense productes químics. En el taller de l'excursió guiada al rec del Solà i el circuit d'orientació, en el qual participaran 150 infants, es tractarà que els alumnes coneguin la flora i la fauna d'aquest espai natural, ja que tal com ha manifestat la cap del departament de Medi Ambient, Isabel Rogé, es coneix molt la vall del Madriu però no tant el rec del Solà, que té unes espècies més mediterrànies. En el taller d'orientació, es fomentarà que els infants puguin fer servir mapes i brúixoles per orientar-se. A l'últim, en el taller de reciclatge, en el qual també prendran part 100 infants es mostrarà els diferents contenidors de la parròquia i la visita acabarà a la minideixalleria del Fener, on podran conèixer l'aplicació 'Reciclem bé'. Rogé ha manifestat que es vol incidir en el reciclatge ja que es considera que "tot comença en les famílies" i els infants són uns "bons missatgers" dels bons hàbits.

Vendrell ha manifestat que els tallers han tingut molt bona acollida i que cap aula ha quedat fora. De fet prendran part tretze aules que participaran en els tallers en grups reduïts, també perquè es pugui fer un millor treball. Després de cada activitat els infants rebran un petit obsequi i així els del taller de jardineria seran obsequiats amb una planta; els del taller d'orientació amb un mapa d'Engolasters i els del taller de reciclatge amb un llapis de la campanya 'Reciclem bé' que té llavors que es poden plantar. Tant Vendrell com Rogé han destacat la importància de la sensibilització i que a través d'aquests tallers es puguin tractar diferents àmbits del medi ambient.