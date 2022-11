(Fotonotícia) Allau de currículums a les portes d'un hotel a Canillo

CanilloAndorra es prepara de cara a un hivern en què es preveu tenir els hotels plens durant moltes setmanes. A més d'una gran oportunitat de negoci, planteja el repte als empresaris de preparar les seves plantilles per a assumir la gran afluència de turistes. Aquí és on entren els temporers, que veuen la seva oportunitat de treballar al Principat.

Enguany s'està veient als carrers com centenars de temporers deixen els seus currículums en tota classe d'establiments amb l'esperança de trobar el seu lloc per a treballar aquest hivern. Així ho escenifica aquesta imatge que ha compartit un usuari a través de les xarxes socials, en què s'observa com les portes d'un hotel de Canillo estan plenes de currículums d'aspirants a un lloc de treball.