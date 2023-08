Les funcionalitats del banyador masculí

La calor es fa insuportable en certs moments del dia. Les altes temperatures de les franges del migdia i primera hora de la tarda ens fan pensar en les estones refrescants de platja, piscina o llac. Moments que només podem gaudir en estones d'oci o dies de descans o vacances. Però si hi ha un lloc de la capital que ens regala un instant refrescant, aquest és, sense dubte, el petit oasi que tens al teu abast a Pyrénées Andorra.

A la planta baixa del centre comercial trobaràs l'espai que et farà passar la calor de cop. Una zona que et permetrà submergir-te entre les darreres tendències en moda bany d'home. Eslip, bermudes, bermudes surfera o bòxer són les diferents tipologies de banyadors que trobaràs a Pyrénées Andorra. Vine i tria el teu banyador d'aquest estiu en funció de la teva constitució, de l'ús o preferències.

Els estampats subtils són els que guanyen terreny entre tots els banyadors d'home. Motius florals, fruita o objectes o animals de mar són els que tenen més sortida. També ho són els banyadors bermudes d'un sol color. Tots aquests són, segurament, els de més comoditat i utilitat, ja que combinen a la perfecció amb una samarreta o polo per després anar a dinar a una guingueta de platja o restaurant de piscina.

Les bermudes surferes guanyen adeptes entre els més joves que se senten més identificats amb aquests models sigui pel disseny, colors o per la manca de costures.

A l'altra cara de la moneda hi ha els eslips. I és que hi ha nois i homes que aprofiten la seva estada a la piscina o platja per fer esports. A la piscina per practicar una mica de natació i a la platja per nedar a mar obert.

Totes les opcions són vàlides i totes elles les tens disponibles a Pyrénées Andorra.