La Fundació Crèdit Andorrà ofereix una conferència sobre la Covid i les malalties per sensibilització central

Andorra la VellaLa Fundació Crèdit Andorrà i l’Associació de Malalts Reumàtics, Fibromiàlgics i de la Síndrome de Fatiga Crònica (Amare), ofereixen una conferència per comentar i debatre aspectes d’actualitat relacionats amb les malalties per síndrome de sensibilització central (SSC) i també la seva interrelació amb la Covid-19. La xerrada, que porta per títol 'Covid i malalties per sensibilització central', serà a càrrec del Dr. Joaquim Fernández Solà, cap de la Unitat de Sensibilització Central de l’Hospital Clínic i catedràtic de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Durant la sessió s’explicarà com la fibromiàlgia o la síndrome de fatiga crònica, que són malalties ben definides des de fa anys, s’interrelacionen entre elles i també amb altres com la sensibilitat química múltiple, l’electrosensibilitat, la migranya o la síndrome seca de mucoses. En aquest sentit, s’ha configurat un concepte general que les engloba totes i que s’anomena síndrome de sensibilització central (SSC), amb patogènia neuroinflamatòria. De tot això en parlarà el Dr. Fernández Solà, que també explicarà com la pandèmia per SARS-CoV-2 ha modificat aquestes malalties en dos sentits. En primer lloc, en persones sanes que després de patir la Covid-19 inicien aquest síndrome de sensibilització central i, en segon lloc, en persones que ja tenien aquest síndrome i han vist empitjorats els seus símptomes.

Francesca Ros, directora de la Fundació Crèdit Andorrà, explica que “la voluntat de la Fundació és oferir informació actualitzada, que doni resposta a les inquietuds de la població i a les noves necessitats de la societat. Per això organitzem conferències com aquesta, per aproximar a la població eines per treballar el benestar i la qualitat de vida, a banda de contribuir a la informació general i la sensibilització”.

La conferència tindrà lloc el 15 de maig, a les 18.30 hores, a la 3a planta de l’edifici Crèdit Centre. Les persones interessades a assistir-hi han d’inscriure’s obligatòriament al telèfon 88 88 88 abans del 12 de maig.

Programa ‘La salut al dia’ de la Fundació Crèdit Andorrà

La iniciativa s’emmarca en el programa ‘La salut al dia’ de la Fundació Crèdit Andorrà, una línia de treball centrada a oferir informació i formació a les persones afectades per problemàtiques i malalties de gran impacte social i als seus familiars i cuidadors, amb l’objectiu de millorar-los la qualitat de vida i oferir-los eines per fer front al dia a dia. Conjuntament amb els professionals i les associacions d’afectats, la Fundació organitza conferències de divulgació general, tallers de formació i material divulgatiu.