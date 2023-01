Les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús gestionaran el centre de Salut mental de la Seu

La Seu d'UrgellUna delegació d’Urgell encapçalada per l’arquebisbe i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, s’ha reunit aquest dimecres al matí a la seu del departament de Salut amb el conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Manel Balcells, per presentar-li el projecte del centre de Salut Mental de l’Alt Pirineu que promou el Bisbat d’Urgell i que compta amb la participació del ministeri de Salut del Govern.

L'equipament serà gestionat per Benito Menni CASM, de la congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, d’acord amb el conveni signat per totes tres institucions al Palau Episcopal el 24 d’octubre de l’any passat.

El projecte del centre de Salut Mental de l’Alt Pirineu té com a finalitat posar al servei de la ciutadania de les comarques pirinenques i del Principat els recursos que calen per a ajudar les persones amb problemes relacionats amb la salut mental i a les seves famílies.

El Bisbat d’Urgell ofereix uns espais propis situats a l’edifici del Seminari Diocesà, a la Seu d’Urgell, per a la localització i els equipaments necessaris per a la consecució del centre. Pel que fa als serveis als malalts, l’acord es concreta en tres eixos principals: l’atenció a persones d’edat adulta que precisin fases d’hospitalització de mitja o llarga estada; l’atenció en l’etapa infantil-juvenil, en règim tant d'ingrés com d'hospitalització parcial, prioritzant l’adolescència; i la col·laboració en activitats docents i de recerca. Els serveis promoguts es basen en el model de recuperació, un model centrat en la persona en què la continuïtat assistencial i l’acompanyament del cicle vital són claus.

L’atenció als malalts anirà a càrrec de Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental (CASM), un grup de centres assistencials, concertats amb la Generalitat de Catalunya, que pertany a les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús. Els valors que regeixen la institució i tota la seva activitat són l’hospitalitat, entesa com un servei als altres; la qualitat en l‘atenció sanitària i social, basada en el treball i compromís de tots en la millora contínua i en el camí cap a l’excel·lència; i l’ètica com una forma de sentir, pensar i actuar, i la priorització i sensibilitat cap a les necessitats de les persones més desafavorides.

Està previst que el proper divendres dia 13 de gener el conseller català retorni a la Seu d'Urgell la visita d'aquest dimecres de l’arquebisbe per tal que pugui conèixer els espais del projecte de primera mà.