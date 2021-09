Govern administra una tercera dosi mixta als col·lectius més vulnerables

Andorra la VellaEl 76,2% de la població d'Andorra (51.000 persones) major de 16 anys ha rebut una primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 i el 67%, la pauta completa. Després d'uns dies sense activitat, aquest dimarts s'han tornat a administrar vaccins. Concretament, una trentena, que s'han posat a residents del centre Salita. Dimecres ha estat el torn dels residents a Sant Vicenç i el Cedre; i aquest dijous, al personal de Clara Rabassa. No tothom rep aquest tercer vaccí, que actua de recordatori, s'administra a persones que fa quatre mesos que han rebut la segona dosi i que no han passat la malaltia, de manera que, tal com ha afirmat aquest dimecres la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, “se'ls administra perquè obtinguin una protecció més elevada”. També rebran aquest tercer vaccí les persones immunodepressores, com per exemple les que se sotmeten a diàlisis. Se'ls procedirà a vacunar en els propers dies.

Malgrat que setmanes enrere, el ministre de Salut, Martínez Benazet, assegurava que el Govern seguia la pauta de vacunació de cada persona amb el vaccí provinent de la mateixa farmacèutica, ara el criteri de l'Executiu ha canviat i s'administra de manera mixta, és a dir, en funció de la disponibilitat de la marca de vacuna. “Administrem en funció de la disposició. És una vacunació mixta. No s'ha demostrat cap risc en l'ús mixt de vacunes, per tant, es vacuna en funció de la disposició”, ha argumentat Mas, qui ha afegit que “ara mateix no duem a terme cap acció perquè la tercera dosi es faci efectiva a tota la població, però sí que restem oberts a qualsevol canvi”.

Pel què fa als joves d'entre 12 i 15 anys, el ritme d'inscrits s'ha anat alentint des que Govern va fer la crida a aquest sector de la població. Actualment hi ha 801 inscrits, que representen aproximadament el 30% dels joves del país d'aquesta franja d'edat, que rebran la primera vacuna el 9 de setembre.

Mas ha asserit que a hores d'ara el Govern encara disposa de suficient estoc de vaccins per immunitzar a tota la població que ho vulgui i ha recordat que Andorra es troba dintre del projecte Covax i que, periòdicament, va rebent més solucions farmacològiques.

Actualització sanitària

En referència a l'evolució de la pandèmia al país, Mas ha exposat que en les darreres hores s'han detectat tretze nous positius per coronavirus, una xifra que eleva el nombre total de persones infectades des de l'inici de la crisi sanitària a 15.046 i ara com ara hi ha 54 positius actius. Quant a la xifra de recuperacions, el ministeri de Salut ha atorgat durant la darrera jornada un total de catorze noves altes, les quals eleven el nombre de persones que han superat la malaltia des del març del 2020 a 14.862. Respecte a les defuncions al Principat per la pandèmia, es mantenen en 130.

En relació amb la pressió al sistema sanitari, la secretària d'Estat ha indicat que a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha quatre persones ingressades, tres de les quals es troben a planta del centre mèdic i una a la Unitat de Cures Intensives (UCI), la qual no requereix ventilació mecànica.

Tot i la davallada de la pressió per la cinquena onada al Principat, des del Govern no es plantegen relaxar les restriccions actualment establertes per "prevenció". Mas ha comentat que les pròximes quatre setmanes són "crucials" pel retorn a l'activitat als centres educatius i la tornada de les vacances, per la qual cosa l'executiu planteja ser "especialment prudents" per analitzar l'impacte del virus. D'aquesta manera, ha animat fet una crida al compliment de les mesures sanitàries per evitar la propagació de la Covid-19 i a cribrar-se en tornar de les vacances per descartar haver contret la pandèmia.

Pròrroga ajudes a l'oci nocturn i les agències de viatges

El Govern ha aprovat la pròrroga de les ajudes al lloguer i les quotes hipotecàries de què podem gaudir els locals d'oci nocturn i les agències de viatge. D'aquesta manera, aquelles empreses que n'hagin gaudit ja el mes d'agost veuran com automàticament aquesta ajuda els és prorrogada al setembre.

Cal recordar que els locals d'oci nocturn poden gaudir d'una rebaixa del lloguer o de la hipoteca del 75% fins a un màxim de 2.000 euros i que les agències poden beneficiar-se d'un percentatge del 50% fins a un topall màxim de 1.000 euros.

El ministre portaveu i de Finances, Eric Jover, ha recordat que les restriccions establertes arran de la pandèmia ha limitat l'activitat dels locals d'oci nocturn i que les agències han vist "molt tocada" la seva facturació.