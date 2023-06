Govern busca un emplaçament diferent per al nou edifici d'Andorra Telecom

Andorra la VellaConxita Marsol ha explicat que s’està buscant un lloc alternatiu per construir l’edifici Node d’Andorra Telecom que inicialment està previst que s’edifiqui en la plaça coneguda com a ‘The Cloud’. La titular d’Economia considera que seria important, i que així també ho vol el comú d’Andorra la Vella, que l’espai de la Plaça actual quedi obert. En una entrevista a Andorra Televisió, Marsol ha incidit en què s’està buscant una alternativa. “És bo que hi hagi l’edifici i també que la plaça quedi oberta” i s’estan analitzant les alternatives per fer possible que les dues situacions es puguin aconeguir.