Els guies de muntanya donaran suport a Protecció Civil en tasques de recerca de persones

Andorra la VellaEl secretari d'Estat de Justícia i Interior, Joan León, ha signat aquest dimarts un conveni de col·laboració entre el departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències (DPCGE) i l'associació de guies de muntanya d'Andorra (Agama). L'objectiu d'aquest acord és formalitzar la col·laboració entre les dues entitats en les accions de sensibilització i formació per a la població promogudes pel DPCGE, i fomentar, d'aquesta manera, l'autoprotecció dels ciutadans del Principat.

Així doncs, en les accions comunicatives dissenyades per Protecció Civil que tinguin relació amb l'àmbit d'actuació de l'Agama, se sol·licitarà la col·laboració de l'associació per tal de difondre els consells d'autoprotecció i promocionar l'ús dels canals d'informació del DPCGE per seguir l'actualitat.

Aquesta col·laboració també té com a finalitat diversificar els canals de difusió de la informació i reforçar les accions preventives i de sensibilització que des dels últims anys s'estan duent a terme per part del departament de Protecció Civil a fi d'augmentar la resiliència de la població.

Alhora, el conveni contempla la col·laboració voluntària entre el DPCGE i l'Agama a fi de poder integrar els socis de l'associació, en cas que sigui necessari, com a grup de suport de Protecció Civil en les tasques d'ajuda en la recerca de persones en situació de risc en zones de muntanya o espais naturals del país, incorporant-se al grup d'intervenció a càrrec de l'operativa.

El conveni entra en vigor en el moment de la signatura i té una vigència d'un any. Una vegada hagi expirat el termini anterior, el conveni es considerarà tàcitament renovat per períodes d'un any, tret que una de les parts notifiqui a l'altra la voluntat de no renovar-lo.