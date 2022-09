Els hidrocarburs vessats pel camió cisterna accidentat a l'Aldosa arriben al riu

La MassanaSegons ha informat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, una petita quantitat del cargament de carburants que portava un camió cisterna ha arribat al riu arran de l'accident que ha tingut lloc aquest matí a l'altura de l'Aldosa. Els bombers han instal·lat barreres de contenció per evitar que els hidrocarburs s'estenguessin pel medi. Actualment, hi ha equips del ministeri al lloc dels fets i no s'ha detectat cap truita morta. No hi ha dades de quantitat abocada perquè el camio no s'ha pogut retirar del lloc de l'accident i no es pot fer valoració definitiva de la situació fins que no es finalitzin les mesures de protecció.