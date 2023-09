La importància de consumir producte de temporada

Menjar fruita, hortalisses i verdures i peix de temporada és beneficiós per a la nostra salut i també per altres factors, com ara, l'economia i medi ambient. Avui ens centrarem en el consum del peix de temporada i fer-ho es notarà en el gust i en el preu. A més, ens aportarà un major valor nutricional i respectarem el cicle biològic de cada espècie, per la qual cosa també contribuirem a la sostenibilitat del medi ambient.

La peixateria de Pyrénées Andorra està ubicada a la 2a planta del centre

La peixateria de Pyrénées Andorra és conscient de tot el que hem explicat anteriorment i compleix amb tots aquests factors. I saps quins són els peixos de temporada? Aquí et deixem un llistat d'alguns dels peixos que pots consumir durant les pròximes setmanes:

Sardina

Peix espasa

Sorell

Bonítol

Lluç

Mero

Daurada

Salmó

Truita

Cranca

Pop

Si tens qualsevol dubte, els peixaters de Pyrénées Andorra t'informaran i t'assessoraran atentament.