Els imprescindibles d'aquest estiu!!

Uns tornen i altres marxen! Aquesta deu ser l'expressió que es deu escoltar en més d'un lloc. I és que la segona quinzena d'agost acostuma a marcar la tornada a la rutina per alguns i l'inici de les vacances per d'altres. Però no patiu perquè l'estiu continua ben viu i encara queden dies per gaudir de tot allò que ens aporta aquesta estació de l'any i IO:Electro&Home vol contribuir d'alguna manera proposant-se un seguit d'articles que no pots descuidar d'incloure en la teva maleta de vacances o de cap de setmana.

Els bons moments s'han d'immortalitzar d'alguna manera i que millor que fer-ho a través d'una càmera fotogràfica. És veritat que avui dia ja fem les fotografies amb el mòbil, però amb aquesta Fujifilm Instax Mini 11 obtindrem fotografies impreses al moment i llestes per poder-les penjar en qualsevol lloc de casa.

Un altre article imprescindible per aquest estiu podria ser una càmera GoPro Hero 10 per enregistrar totes les aventures que protagonitzaràs en els pròxims dies.

Aquests dies en què la calor apreta de valent hem de mantenir-nos ben hidratats. Portar amb nosaltres un petit termo per mantenir l'aigua fresca s'ha convertit en un imprescindible per aquests dies d'estiu. IO:Electro&Home et proposa aquest termo que, alhora, converteix l'aigua que obtens de qualsevol font en potable només tocant un botó.

I si volem marxar de vacances o de cap de setmana amb total tranquil·litat, IO:Electro&Home ens acosta aquesta càmera de seguretat per saber què passa a casa nostra en cada moment.

Descobreix tots aquests articles imprescindibles d'estiu i d'altres a les botigues d'IO:Electro&Home.